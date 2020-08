Mundo

Polícia dispara balas de borracha contra manifestantes na África do Sul

A polícia sul-africana disparou hoje balas de borracha contra populares que exigem a "devolução" de terras emcno Cabo Oriental, noticiou a televisão sul-africana.

Os manifestantes, alguns deles provenientes de Joanesburgo, exigem a "devolução da terra que lhe foi tirada pela ocupação holandesa no século XVI" e prometem manter o protesto contra o que afirmam ser "o monopólio de capital branco da máfia de Stellenbosch", disse o canal eNCA em directo do local.

Os manifestantes reivindicam também por melhores condições de vida e serviços públicos do Governo do Congresso Nacional Africano (ANC), que acusam de "abandono" desde 1994. A província do Cabo Ocidental é governada desde a queda do 'apartheid' pelo Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês), o maior partido na oposição na África do Sul.

Os confrontos com a polícia começaram por ocorrer num assentamento informal, em Kayamandi, de onde os manifestantes pretendiam marchar até ao centro de Stellenbosch. A polícia não efectuou detenções e se pronunciou até ao momento sobre os autores do protesto. Pelo menos 20 agentes da unidade de intervenção da polícia sul-africana, auxiliados por elementos das forças de segurança metropolitana e privada foram destacados para o local.

A pequena cidade de Stellenbosch, situada a cerca de 50 quilómetros da Cidade do Cabo, é uma das mais antigas da África do Sul, tendo sido fundada em 1679, ano em que se iniciaram as primeiras actividades agrícolas. Hoje, a região é reconhecida mundialmente pelos seus vinhos extraordinários, pomares de frutas, e destinos turísticos de uma beleza paisagística ímpar no sul do continente.

A cidade de Stellenbosch é igualmente conhecida vários estilos arquitectónicos, como o holandês e vitoriano, que reflectem a sua herança e tradições, mas também as divisões do seu passado colonial.