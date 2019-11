Polícia dispersa milhares de marcha não autorizada

Rivais fazem contas no topo com a prestação no clássico

Em época de clara fartura competitiva, 1º de Agosto e Petro de Luanda, as maiores potências do desporto angolano, do futebol em particular, voltam a pisar hoje, às 16h00, o relvado do Estádio Nacional 11 de Novembro para a disputa do clássico 79, o jogo de cartaz da 11ª jornada do Girabola, com arbitragem do trio FIFA chefiado por Hélder Martins.