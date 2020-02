Mundo

Polícia egípcia mata 17 “jihadistas”

A Polícia egípcia matou, terça-feira, 17 alegados “jihadistas” durante uma operação no norte da península do Sinai, uma região assolada, há vários anos pela insurreição, anunciou, ontem, o Ministério do Interior.

Fotografia: DR

Num comunicado, o Ministério indicou que lançou um ataque contra “um esconderijo de "jihadistas" perto de al-Arich, principal cidade da província do Sinai do Norte, matando 17 “elementos terroristas”.

A insurreição no norte do Sinai intensificou-se depois de o Exército ter deposto, em 2013, o Presidente Mohamed Morsi, na sequência de protestos. O Exército lançou em Fevereiro de 2018 uma vasta operação “antiterrorista” na região, mas também em certas partes do deserto ocidental, entre o vale do Nilo e a fronteira com a Líbia.