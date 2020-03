Mundo

Polícia especial reforça o controlo da fronteira

A Turquia anunciou, ontem, o destacamento de mil polícias para a margem do rio que faz fronteira com a Grécia para "impedir" as forças daquele país de "repelir" os migrantes que tentam passá-lo.

"Esta manhã, enviámos para a zona, ao longo do rio Meriç (Evros, em grego) mil elementos das forças especiais da Polícia, completamente equipados, para os impedir de repelir" os migrantes, afirmou o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, numa visita àquela região de fronteira. A Turquia anunciou, na sexta-feira passada, a abertura das fronteiras com a Grécia para deixar passar os migrantes que se encontram no seu território.

Desde então, dezenas de milhares de pessoas convergiram para a região fronteiriça, para tentar passar pelos postos fronteiriços ou atravessar o rio, que é relativamente estreito. A Grécia anunciou que nos últimos dias impediu milhares de migrantes de "entrar ilegalmente" no seu território.

Vários migrantes ouvidos pela agência France-Press do lado turco da fronteira disseram ter sido repelidos pelas autoridades gregas depois de passar a fronteira, nalguns casos depois de lhes serem apreendidos bens pessoais como telemóveis ou dinheiro.

A Turquia acusou a guarda de fronteira grega de ter morto dois migrantes, o que é categoricamente negado pela Grécia, que fala de "informações falsas". Ao mesmo tempo, também segundo a France-Press, as populações das localidades gregas próximas do rio mobilizaram-se e estão a fazer patrulhas para impedir migrantes de atravessarem o rio. Em Poros, localidade do Nordeste da Grécia junto ao rio, polícias, mas também agricultores, criadores de gado e pescadores bloqueiam todos os acessos "para defender as portas da Grécia e da Europa".

"Dia e noite, faço rondas com o meu automóvel no caminho ao longo do rio para ver se há barcos a tentar acostar na margem grega", disse Sakis, um agricultor, de 38 anos, com uma espingarda de caça ao ombro.

Quando um migrante é localizado, a Polícia e o Exército são avisados, disse. A União Europeia (UE) acusa a Turquia de "chantagem" ao utilizar os refugiados e migrantes para pressionar a Europa a dar-lhe um apoio activo no conflito na Síria. O significativo afluxo de migrantes para a Grécia nos últimos dias fez ressurgir na UE o receio de uma nova crise migratória, semelhante à de 2015.

Diplomatas debatem pressão turca

Os chefes da diplomacia da União Europeia debatem, desde ontem, em Zagreb, Croácia, a tensão com a Turquia, após a abertura das fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados, nomeadamente da Síria.

Em causa está a reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, que se realiza na capital croata no âmbito da presidência rotativa da comunidade, que é agora liderada pela Croácia, o país mais "jovem" da União.

Inicialmente, só estava agendado este encontro informal, mais conhecido como "Gymnich", mas as actuais tensões entre Bruxelas e Ancara e os desenvolvimentos do conflito sírio em Idlib motivaram também a convocação de um Conselho formal dos Negócios Estrangeiros da UE, que decorre hoje.

No Conselho de hoje, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE vão "trocar pontos de vista sobre os recentes desenvolvimentos na Síria, focando-se, principalmente, no conflito em curso em Idlib", de acordo com a agenda.

Ao mesmo tempo, o Conselho vai" discutir formas de responder à crise humanitária em curso e de conter as tensões na região, tendo em vista uma solução política", bem como debater aspectos relacionados com as migrações, segundo a mesma informação.

Nos últimos dias, a tensão entre Ancara e Bruxelas tem vindo a intensificar-se após a Turquia ter anunciado a abertura das fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a UE, ameaçando assim falhar os compromissos assumidos com o bloco comunitário.

Com a medida, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pretende garantir mais apoio ocidental na questão síria, mas a intenção já foi criticada pelos líderes da UE, in-clusive pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.