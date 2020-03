Mundo

Polícia grega e migrantes em confronto na fronteira

Breves confrontos ocorreram, ontem, na fronteira entre a Grécia e a Turquia entre a Polícia grega, que lançou gás lacrimogéneo, e migrantes, que ripostaram atirando pedras, segundo um fotógrafo da agência de notícias AFP.

Fotografia: DR



Após os confrontos, centenas de migrantes reuniram-se em frente ao posto de fronteira de Pazarkule (Kastanies, no lado grego) a entoar palavras de ordem como “liberdade”, “paz” e “abram as portas”, de acordo com o fotógrafo da AFP.

Algumas pessoas seguravam cartazes acima do arame farpado que diziam “queremos viver em paz”.

As autoridades gregas também acusaram as forças turcas de dispararem bombas de gás lacrimogéneo e de lançarem bombas de fumo no lado grego da fronteira.

“Houve ataques coordenados esta manhã”, disse uma autoridade grega.

Segundo Atenas, as autoridades turcas também estão a distribuir material para cortar as cercas que impedem a passagem dos migrantes para o lado grego.

Depois de o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter anunciado, na semana passada, a abertura de fronteiras, vários milhares de migrantes partiram para a fronteira com a Grécia, despertando na Europa a memória da crise migratória que abalou o continente em 2015.

A União Europeia (UE) também denunciou uma “chantagem” feita à custa dos migrantes por Ancara, que reivindica apoio ocidental na Síria, onde a Turquia está a realizar uma operação militar e depara-se com um fluxo de pessoas deslocadas em direcção à sua fronteira.

Enquanto milhares de migrantes estão agora presos na fronteira greco-turca, campos improvisados formaram-se no lado turco.

Muitos migrantes dormem ao ar livre, apesar do frio.

Também desenvolveu-se toda uma economia de miséria, com vendedores ambulantes turcos a vender, dez vezes mais caro em relação ao preço regular, garrafas de água, alimentos ou materiais para fazer abrigos.

Erdogan mantém as fronteiras abertas

O Presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse, ontem, que manterá a política de “portas abertas” para os refugiados que queiram deixar o país em direcção à Grécia e à União Europeia.

Milhares de pessoas, especialmente sírias, iraquianas e afegãs, estão acampadas ao longo da fronteira entre a Turquia e a Grécia, à espera para entrar na UE na sequência da escalada de tensão na Síria, com as autoridades europeias a temer uma nova crise de refugiados, depois de Ancara ter anunciado a abertura de “portas”.

“Não temos tempo para discutir com a Grécia se a porta está aberta ou fechada. Isso acabou. Abrimos as portas. Os refugiados sairão se quiserem. Não os expulsaremos do país”, disse o Presidente turco aos jornalistas, no regresso de Moscovo, onde assinou, quinta-feira, o acordo de paz na Síria com o homólogo russo, Vladimir Putin.

“Essas pessoas partem por vontade própria, mas a Grécia tortura-as. Pelo que vi, há cinco casos em que mataram pessoas. Eles também afundam barcos (de refugiados no Mar Egeu) e têm uma atitude brutal”, acusou Erdogan.

O Presidente turco acrescentou que o Primeiro-Ministro búlgaro, Boiko Borisov, propôs uma reunião em Sofia com o Primeiro-Ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, mas rejeitou participar nessa cimeira.

“Nesse mesmo dia, houve duas mortes (entre migrantes, causadas pelas forças gregas). Eu disse (a Borisov) que não iria a um lugar onde está Mitsotakis e que não apareceria na foto ao seu lado. Os políticos devem perceber que a vida humana não tem um preço tão baixo”, disse Erdogan.

O Presidente turco lamentou, também, que a UE tenha prometido 700 milhões de euros para a Grécia resolver a crise migratória, mas não transfere os 25 milhões de euros que a chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu à Turquia. Segundo o Ministério do Interior turco, em oito dias, 149 mil refugiados já deixaram a Turquia.