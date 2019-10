Polícia mexicana trava caravana de duas mil pessoas na fronteira

Chibia precisa de mais de mil professores

O Sector da Educação no município da Chibia, província da Huíla, necessita de 1.428 professores para acabar com o défice no quadro docente. O responsável municipal do órgão, Rafael Manuel, disse à Angop que em função do reduzido número de professores, sete mil e 711 crianças encontram-se fora do sistema de ensino.