Polícia tunisina detém militantes prófugos

Defesa do título atarefa militares no Paulo Bunze

A defesa do título da Supertaça “Francisco de Almeida”, marcada para 28 do corrente, no Pavilhão Principal da Cidadela, é o objectivo da equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto, revelou ontem, ao Jornal de Angola, o técnico Nelson Catito.