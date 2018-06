Polícia apreende estupefacientes

Cuanza-Norte espera recuperar taxas de crescimento económico

Ao longo do presente quinquénio, de 2018 a 2022, a economia do Cuanza-Norte regista um crescimento médio de 3,47 por cento, uma expansão impulsionada pela produção de 4.090,2 mil toneladas no sector da agricultura, de acordo com previsões do director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas (GEPE) do Governo Provincial.