Polícia brasileira investiga Nguema

A Polícia Federal do Brasil desencadeou a “Operação Salvo Conduto” e cumpre sete mandados de busca relacionados com a apreensão de 16 milhões de dólares norte-americanos em dinheiro e em relógios de luxo que estavam em malas transportadas pela comitiva do Vice-Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang, no dia 14 de Setembro.

Fotografia: DR

Nesse dia, foram apreendidas com a comitiva malas com 20 relógios com diamantes avaliados em 15 milhões de dólares e 1,4 milhões de dólares e 55 mil reais em dinheiro no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, estado de São Paulo.

As buscas vão ser feitas nas cidades de São Paulo, Hortolândia, Jundiaí (todas no estado de São Paulo), tendo as ordens judiciais sido expedidas pela 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo.

Teodoro Nguema Obiang teve anteriormente problemas com a Polícia brasileira. O primeiro inquérito policial foi instaurado em Março de 2008, depois do envio de informações do Ministério Público Federal, no mês anterior, para que a Polícia Federal iniciasse uma investigação para apurar um alegado crime de lavagem de dinheiro por indícios de ocultação de propriedade relacionada com a compra, nesse ano, de um apartamento duplex localizado no bairro dos Jardins, em São Paulo.

O segundo inquérito policial foi instaurado no dia 20 de Setembro deste ano, após a apreensão realizada seis dias antes pela Receita Federal. Os bens foram trazidos do estrangeiro sem a declaração obrigatória.