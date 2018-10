Mundo

Polícia cercou espaço de comício

Elementos da Polícia Nacional Congolesa cercaram o espaço onde a oposição esperava organizar ontem um comício na vila de Lubumbashi, noticia o jornal online “7su7.cd”.

Fotografia: DR

As forças da ordem cercaram também a residência do opositor pró-Katumbi, Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, impedindo-o de presidir ao comício, e arrancaram o ecrã gigante que serviria para transmitir a mensagem de Moise Katumbi, presidente do Ensemble, através de uma vídeo-conferência.

O comício de ontem seria um protesto da oposição contra as máquinas de votar electrónicas compradas pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) na Coreia do Sul e a presença, no ficheiro eleitoral, de cerca

de dez milhões de “eleitores fantasmas”.