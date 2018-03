Polícia intensifica operações em Maputo

Pavilhão Anexo da Cidadela é palco de torneio de judo

A primeira edição do torneio de judo, denominado "Taça Março Mulher", na classe de sénior e cadetes, em ambos os sexos, disputa-se no próximo fim-de-semana, no pavilhão Anexo II do Complexo da Cidadela, em Luanda, com a participação de 140 judocas.