Mundo

Polícia investiga caso de envenenamento

A unidade de contra-terrorismo britânica vai juntar-se à investigação de duas pessoas que foram hospitalizadas em estado grave, no sábado, em Amesbury, depois de terem entrado em contacto com uma substância desconhecida, disseram fontes oficiais.

Novo caso de envenenamento visto como “incidente grave”

Fotografia: DR

O caso está a ser tratado como um incidente grave pelas autoridades britânicas devido à proximidade entre a localidade de Amesbury e Salisbury - ficam apenas a 12 quilómetros de distância -, onde o ex-agente secreto russo Sergei Skripal, de 67 anos, e a filha, Yulia, de 33 anos, foram envenenados com um agente nervoso.

A unidade de contra-terrorismo junta-se assim à investigação que já tinha sido aberta pela Polícia de Wiltshire, tendo em conta “os eventos recentes em Salisbury”.

De acordo com a Polícia, um homem e uma mulher, de aproximadamente 40 anos e cujas identidades não foram reveladas, permanecem internados em estado grave no hospital Salisbury District, em Wiltshire, após serem encontrados inconscientes numa residência em Muggleton Road, na cidade de Amesbury, na noite de sábado. Inicialmente, as autoridades julgaram tratar-se de um incidente relacionado com drogas. Entretanto, a substância desconhecida já está a ser analisada num laboratório de armas químicas do Governo britânico.

Apesar de ainda não haver confirmação de que houve um crime, a Polícia interditou locais frequentados pelo casal em Amesbury e em Salisbury. O departamento de Saúde Pública da Inglaterra (PHE) disse não acreditar haver “um risco importante à saúde” da população, embora tenha admitido que essa posição pode ser revista. O casal está a ser tratado no mesmo hospital onde Skripal e a filha ficaram internados durante semanas, após serem encontrados inconscientes no dia 4 de Março, em Salisbury.

Os exames médicos a que Sergei Skripal (que também tem a nacionalidade britânica) e Yulia foram submetidos indicaram que tinham sido envenenados com o agente nervoso Novichok, de fabricação russa.

As suspeitas do ataque químico recaíram imediatamente sobre a Rússia e o caso gerou grande tensão entre Londres e Moscovo, com a expulsão de mais de uma centena de diplomatas russos do Reino Unido e retaliação por parte das autoridades do Kremlin.