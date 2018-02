Mundo

Polícia prende jornalista

O director do diário independente marroquino “Akhbar al-Yaoum” foi detido ontem nas instalações da publicação, em Casablanca, no oeste do país.

Taoufiq Bouachrine, de 49 anos, foi detido ao início da tarde durante uma operação que envolveu cerca de 20 polícias, disse à Agência AFP um jornalista do “Akhbar al-Yaoum”, Mounir Abou Al Maali, confirmando uma informação que circulava nas redes sociais. “Fizeram buscas nas instalações do jornal, fotografaram e confiscaram a chave das instalações”, acrescentou, afirmando ignorar as razões da detenção. No seu sítio na internet, o diário confirmou, ao princípio da noite, a detenção do seu director, dizendo ignorar os motivos. Contactado pela AFP, o ministro da comunicação não quis reagir a esta informação. Conhecido pelos seus editoriais abertamente críticos, Bouachrine já tinha sido alvo de processos promovidos por ministros marroquinos, que o acusaram de “difamação”. Em 2009, foi condenado a quatro anos de prisão e a multa pela publicação no seu jornal de uma caricatura que foi considerada desrespeitosa da família real e da bandeira nacional.