Polícia prende mais de 300 pessoas suspeitas de ataques

A Polícia moçambicana deteve mais de trezentos indivíduos suspeitos de participação em ataques protagonizados por grupos armados, nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, na província de Cabo Delgado, anunciou na sexta-feira um porta-voz da corporação.

A lista de detidos integra cidadãos nacionais e estrangeiros, na sua maioria de nacionalidade tanzaniana, de acordo com a fonte do Comando-Geral da Polícia, Inácio Dina, que falava no balanço das operações realizadas na semana passada.

Inácio Dina disse que os suspeitos estão envolvidos em actos criminosos similares, cabendo às equipas de investigação apurar se há, ou não, ligação com os ataques armados que começaram a 5 de Outubro, na região de Mocímboa da Praia, no norte do país.