Mundo

Polícia regista ameaças de bomba em cidades

Várias cidades do Canadá registaram múltiplas ameaças de bomba esta semana, informou ontem a Polícia, que esclareceu que, por en-quanto, não há indícios de que os alertas representem um perigo real para a população, noticiou a Efe.

Forças da ordem canadianas reforçam a vigilância

Fotografia: DR



O Ministério de Segurança Pública do Canadá afirmou num comunicado que recebeu muitas informações sobre as ameaças e pediu que a população notifique as autoridades se perceber algo suspeito.

Em Toronto, a Polícia recebeu uma denúncia na quinta-feira, segundo a qual havia uma bomba no metro. Os agentes chegaram até a retirar as pessoas de uma das estações, mas a ameaça não se confirmou. Em Ottawa, os alertas relatavam que as bombas haviam sido enviadas por correio para empresas locais e indivíduos. Os autores das ameaças pediam pagamento de quantias não informadas em ‘bitcoins’ para não detonar os explosivos. “Todas as ameaças foram consideradas como infundadas”, afirmou a Polícia de Ottawa.

Advertências similares foram recebidas em empresas e por pessoas de cidades como Montreal e Winnipeg. Em alguns casos, os polícias interditaram acessos às companhias ameaçadas como medida de precaução.

Nos Estados Unidos, o FBI revelou que organizações do país, sem vínculos aparentes entre si, como universidades, jornais e centros judeus, receberam ameaças de bomba por e-mail, na quinta-feira.