Mundo

Polícias africanos confinados na escola

Quarenta e quatro cadetes africanos a estudar na escola de oficiais da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Portugal, não puderam regressar a casa, como os camaradas portugueses. Fizeram da academia o seu lar, uniram-se, venceram a solidão e até estão a escrever um livro.

Fotografia: DR

Foi no dia do seu aniversário, a 13 de Março, que a cadete cabo-verdiana Elisabete Fernandes ouviu o director da academia anunciar que, por causa da pandemia, as aulas presenciais iriam terminar e que os alunos teriam de ir para casa. Todos menos ela e os outros 43 cadetes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a estudar no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna (ISCPSI) para serem oficiais de polícia em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Não puderam regressar aos seus países nem ir ter com as famílias como os portugueses. “Foram todos para casa menos nós”, escreveram no Facebook numa mensagem de saudade aos professores.



Estão confinados na escola, em Lisboa, há quase três meses e assim vão continuar até ao final do ano lectivo e poderem viajar.