Poliomielite regressa ao Níger

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Níger foi atingido por um novo surto de poliomielite, na sequência da suspensão das actividades de vacinação durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com esta agência das Nações Unidas, duas crianças foram infectadas por esta doença altamente infecciosa, transmitida pela água, tendo uma delas ficado paralisada. O surto começou num vírus que sofreu uma mutação e que teve origem numa vacina, não estando relacionado com uma epidemia anterior de poliomielite que o Níger registou no ano passado, mas que já tinha sido ultrapassada, informou a OMS, através de uma declaração.

“O poliovírus continuará inevitavelmente a circular e poderá paralisar mais crianças, uma vez que não podem ser realizadas campanhas de vacinação de alta qualidade em tempo útil”, afirmou o coordenador da OMS para a Erradicação da Poliomielite em África, Pascal Mkanda.

Em casos raros, o vírus vivo da vacina oral contra a poliomielite pode evoluir para uma forma capaz de desencadear novos surtos entre as crianças não imunizadas. Para travar a epidemia, é necessária uma vacinação mais direccionada. No início deste mês, a OMS e os parceiros anunciaram que tinham de suspender as actividades de vacinação contra a poliomielite até pelo menos 1 de Junho, reconhecendo que a decisão resultaria inevitavelmente na paralisia de mais crianças.