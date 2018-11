Mundo

Antigos guerrilheiros lembram sacrifícios

Antigos guerrilheiros na Lunda-Sul lembraram hoje os sacrifícios consentidos para o alcance da independência nacional, proclamada a 11 de Novembro de 1975.

Fotografia: DR

O antigo guerrilheiro Avelino Fernando Mussulumbi, companheiro de armas dos malogrados generais João Baptista de Matos e BernardoTxizaínga, lembra, com orgulho, o risco de vida que correu em várias batalhas, como preço para resgatar os angolanos do que considerou "garras mortíferas" dos colonizadores.

A proclamação da independência, em 1975, disse, foi um momento ímpar na história do país, "cujos filhos foram resilientes nas amarguras marcadas por trabalhos forçados, com uma remuneração insignificante, opressão e outras sevícias" impostas pelo regime colonial.