Mundo

China segue transformações em Angola

O Presidente da China, Xi Jinping, disse em Pequim que segue atentamente as transformações em curso em Angola e confia plenamente na liderança do Chefe de Estado, João Lourenço.

Embaixador na China, João Salvador dos Santos Neto

Fotografia: Angop

Xi Jinping, que falava momentos depois de ter acreditado o novo embaixador de Angola na China, João Salvador dos Santos Neto, manifestou a disponibilidade de prestar o seu apoio institucional ao Chefe de Estado e o interesse pessoal em poder contar com a presença do Presidente João Lourenço no próximo Forúm de Cooperação África-China, marcado para Pequim, de 3 a 4 de Setembro próximo.

De acordo com uma nota da Embaixada de Angola na China, o diplomata transmitiu os cumprimentos do Presidente João Lourenço ao homólogo chinês e manifestou o seu compromisso em continuar a trabalhar para melhorar a eficiência e reforçar os laços económicos, assim como atrair mais investimentos para diversificar a economia.