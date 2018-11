Mundo

Eleito novo segundo-secretário do partido

Isidoro Samutula | Dundo

O comité provincial do MPLA na Lunda-Norte elegeu, du-rante a quarta sessão extraordinária, Fernando Quindji para o cargo de segundo-se-cretário provincial do partido em substituição de Jorge Uefo.

Fotografia: DR

A eleição do responsável político na Lunda-Norte decorreu no cumprimento de uma decisão do Secretariado do Bureau Político, pelo facto de Jorge Uefo ser deputado à Assembleia Nacional.

A reunião foi orientada pelo primeiro-secretário provincial do partido, Ernesto Muangala, e testemunhada pelo coordenador-adjunto do grupo de acompanhamento à província da Lunda-Norte, Fernando Quindji.O segundo-secretário eleito é quadro sénior do partido, já exerceu as funções de primeiro-secretário provincial da JMPLA, de assessor do governador para os Assuntos Políticos, de director provincial da Juventude e Desportos, exercendo actualmente as funções de director do Gabinete Provincial dos Transportes.

Fernando Quindji disse que vai trabalhar para a execução e cumprimento do programa de actividades do MPLA.