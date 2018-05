Mundo

Executivo avalia Plano Nacional da Juventude

O Ministério da Juventude e Desportos vai avaliar o grau de implementação do Plano Nacional da Juventude 2014-2017, durante o VI Conselho Superior da Juventude, que decorre em Ondjiva, Cunene, nos dias 12 e 13 do próximo mês.

A avaliação reserva um espaço para intervenções dos diferentes departamentos ministeriais do Executivo na concretização do Plano da Juventude.

O encontro vai analisar também a legislação sobre bebidas alcoólicas e tabaco, o papel dos centros de emprego na inserção dos jovens no mercado de trabalho e as experiências e resultados do primeiro ano de implementação do crédito ProJovem.