Mundo

Executivo promove consulta sobre preparação autárquica

O Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado promove amanhã, nas províncias do Huambo, Moxico e do Zaire, consultas públicas sobre o processo de implementação das autarquias, marcado para 2020.

Nas três províncias, onde equipas técnicas constituídas por académicos e por quadros do Ministério da Administração do Território do Estado interagem com os mais variados grupos representativos da sociedade civil.