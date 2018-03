Hidroeléctrica do Luachimo faz primeiros testes em 2019

Os primeiros ensaios para a entrada em funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico do Luachimo, localizado no Dundo, na Lunda Norte, que está em obras de reabilitação e reforço da potência de 8,4 para 34 Megawatts de produção de energia eléctrica, devem arrancar nos finais de 2019, informou ontem o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

Em declarações à imprensa, à margem da visita do Presidente da República ao empreendimento, João Baptista Borges referiu que até ao momento, os prazos previstos no contrato com a empreiteira estão a ser cumpridos.

Em desenvolvimento...