Mundo

MPLA faz encontros com os secretários

O MPLA anunciou hoje, em Luanda, a realização de encontros dos primeiros secretários dos comités provinciais do partido, com os responsáveis e quadros do aparelho central e com o Comité Provincial de Luanda.

O propósito é transmitir aos quadros orientações para o trabalho político-partidário, refere o comunicado saído da primeira reunião ordinária deste ano do Secretariado do Bureau Político, orientada pelo presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos.