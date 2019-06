Mundo

Político alemão teve morte misteriosa

Um político alemão do partido de Angela Merkel, União Democrata-Cristã (CDU), foi encontrado morto sob circunstâncias descritas pela imprensa local como “misteriosas”.

Walter Lübcke

Walter Lübcke, o responsável pelo Governo distrital de Kassel, terá morrido com um tiro na cabeça no seu próprio jardim de casa. Segundo as autoridades, citadas pelo Independent, não foi encontrada qualquer arma no local.

A Polícia do Estado de Hesse, de que Kassel é um distrito constituinte, está a tratar a morte do homem de 65 anos como uma investigação de homicídio. Num comunicado o Governo distrital referiu estar “perplexo e chocado com a morte do popular e extremamente afável” líder. Outros políticos locais também prestaram as suas condolências ao homem conhecido por “construir pontes”. No mês passado, o democrata cristão celebrou o seu 10º aniversário como presidente regional e segundo os meios de comunicação alemães esperava reformar-se em Março, mas continuou o seu mandato a pedido dos seus colegas. Walter Lübcke pertencia ao Parlamento de Hesse há dez anos, desde 1999, antes de se tornar presidente regional de Kassel, um dos seus três distritos administrativos.