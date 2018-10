Mundo

Políticos amnistiados continuam na prisão

Os 36 presos políticos do principal partido da oposição na Guiné Equatorial, Cidadãos para a Inovação (CI), continuam na prisão, apesar de terem recebido um indulto, confirmou o líder da força política, Gabriel Nse Obiang.

Fotografia: DR

“Não saíram ainda da prisão”, declarou Gabriel Nse Obiang à agência noticiosa espanhola Efe, em telefonema de Nairobi para Malabo. Obiang sublinhou que “o decreto” assinado pelo Presidente da República determinava a saída da prisão a partir do dia da publicação”, o passado 10 de Outubro, com base num indulto concedido no âmbito das comemorações dos 50 anos da Independência da Guiné Equatorial de Espanha. O dirigente do CI afirmou que, “na segunda-feira passada, foi quando se falou que estava pronto” para a libertação, “mas, até agora, não os deixaram sair em liberdade”. Sem explicação oficial, Gabriel Nse Obiang acentuou que “o Governo mantém o silêncio”.

Nse Obiang disse que os “barões” do Partido Democrático da Guiné Equatorial (PDGE, no poder) “querem frustrar novamente esse decreto de indulto” aos 36 presos políticos.

De entre os militantes presos, 34 estão na prisão de Evinayong, na província de Centro Sul, enquanto os dois restantes estão em Black Beach, em Malabo. Sobre o estado dos reclusos, Nse Obiang garantiu que, desde que estão presos, “não foi permitido o seu contacto com familiares”.