Políticos exigem demissão da ministra do Território

Um grupo de partidos da Guiné-Bissau exigiu a demissão da ministra da Administração Territorial, alegando irregularidades no processo de recenseamento eleitoral em curso no país.

Sola N’Quilin

Fotografia: DR

“O primeiro-ministro deve imediatamente levar ao Presidente da República a proposta de demissão da ministra da Administração Territorial, como responsável pelo processo de recenseamento eleitoral”, afirmou Sola N’Quilin, dirigente do Partido de Renovação Social (PRS), a segunda maior força política guineen-se) e antigo ministro da Administração Territorial.

Além da ministra, Sola N’Quilin pediu também a demissão do director do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE). Sola N’Quilin falava ontem na conferência de imprensa, que decorreu numa unidade hoteleira de Bissau, dada pelo PRS, pelo Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15), um grupo de 18 partidos, e pela UPG (União Patriótica Guineense) para denunciar alegadas irregularidades no recenseamento eleitoral.

“Pedimos ao Presidente da República para assumir a sua responsabilidade neste processo, porque ele é que nomeou o Governo. O Presidente da República disse que este Governo é que vai realizar eleições e responsabilizamo-lo para que sejam eleições livres. Tem de assumir as suas responsabilidades sob pena de vir a ter eleições com fraude”, afirmou o dirigente do PRS.

O dirigente do PRS, partido que faz parte do Governo em funções na Guiné-Bissau, afirmou que se até terça-feira, o Presidente da República e o primeiro-ministro “não tomarem medidas para acabar com isto” vão todos sentar-se na Presidência.

“Queremos que o Ministério Público accione os mecanismos para apanhar os infractores que querem trazer guerra e que os meta na prisão. Queremos chamar a atenção da Cedeao (Comunidade Económica dos Países da África Ocidental) de que este povo é soberano e não é possível ma-nipularem eleições na Guiné-Bissau”, afirmou Sola N’Quilin, recebendo aplausos das dezenas de pessoas que assistiram a conferência de im-prensa. Ainda não existe uma data para a realização das eleições legislativas, adiadas devido a atrasos no processo de recenseamento eleitoral. Milhares cidadãos já estão aptos para votar.