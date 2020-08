Polónia vai acolher 5 mil militares norte-americanos de forma rotativa

Papa emérito Bento XVI gravemente doente, diz biógrafo

Bento XVI está gravemente doente com uma infecção por herpes zoster no rosto desde seu regresso a Roma no final de Junho, depois de visitar o irmão, o arcebispo Georg Ratzinger, relata o "Passauer Neue Presse", que cita o biógrafo do Papa emérito.