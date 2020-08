Mundo

Pompeo desloca-se hoje a Israel para o dossier Emirados Árabes Unidos

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, desloca-se, hoje, a Israel, para discutir o estabelecimento dos laços diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos (EAU) e os esforços para voltar a impor sanções ao Irão, noticiou ontem, a AFP.

Mike Pompeo deverá en-contrar-se com o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, com quem abordará a normalização das relações com os EAU, com a mediação de Washington.

Na agenda está, também, o processo aberto pelos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas para restabelecer as sanções internacionais contra Teerão, que Israel apoia, uma iniciativa que alguns peritos consideram ter "uma base jurídica questionável" e que tem a oposição dentro do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo a emissora pú-blica Khan citada pela agência Efe, outro ponto da agenda de Pompeo será a influ-ência da China em Israel, onde tem presença através de empresas que trabalham na gestão de infra-estruturas e projectos de construção, "uma questão que preocupa Washington, que pretende minimizar o peso crescente do seu principal rival comercial".

Depois da passagem por Israel, o secretário de Estado norte-americano seguirá para os Emirados Árabes Unidos para abordar o progresso das negociações com Israel.

Desde 13 de Agosto, altura em que os Estados Unidos anunciaram a reaproximação oficial entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, os dois países têm dado passos importantes para um acordo.

Há oito dias foi aberta uma linha de comunicação directa, e empresas de ambos os países chegaram a um acordo comercial para investigar em conjunto a pandemia da Covid-19.

O chefe da Mossad (serviços secretos israelitas), Yo-si Cohen, deslocou-se a Abu Dhabi para um encontro com o conselheiro de segurança dos Emirados