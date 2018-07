População aumenta na Europa

FIFA premeia campeão do mundo com trinta milhões de dólares

Trinta e oito milhões de dólares é o valor do prémio, a ser entregue pela Fifa, ao campeão da 21ª edição do Campeonato do Mundo de Futebol, cuja final disputa-se no domingo, no Estádio de Luzniki, com capacidade para 81mil espectadores, na cidade Russa

de Moscovo.