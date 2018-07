Mundo

População sul-africana chega aos 58 milhões

A população sul-africana aumentou em 1,55 por cento e alcançou 57 milhões e 730 mil habitantes em 2018, de acordo com estatísticas oficiais divulgadas em Joanesburgo.

Fotografia: DR

Segundo dados fornecidos pelo director de Estatísticas, Risenga Malukeke, 29,5 dos habitantes são jovens menores de 15 anos, sendo que a província de Gauteng continua a ser a mais populosa com 14,7 milhões, seguida da do Kwazulu-Natal, com 11, 4 por cento.

Ambas as regiões possuem as maiores proporções de jovens deste país da África Austral, revela a informação estatística. A província sul-africana com menos habitantes é a do Cabo Setentrio-

nal, com um milhão 230 mil. Os dados revelam que a ex-pectativa de vida em 2018, na África do Sul, é de 61, 1 anos para os homens e 67, 3 para as mulheres, e que aumentou a quantidade de anciãos em 3, 21 por cento em comparação com o pe-ríodo 2002-2003.

Outros dados divulgados dão a conhecer que o VIH afecta 13,1 por cento dos habitantes do país, 0, 2 por cento mais do que o ano passado e que a doença atinge 7, 52 milhões de pessoas.

Deste total, 19 por cento são adultos dos 15 aos 49 anos, e 5, 5 por cento são jovens dos 15 a 24 anos, sendo 1,2 por cento a menos em relação a 2002, de acordo com a informação de Malukeke.

Também as estatísticas assinalam que as províncias de Gauteng e Cabo Ocidental foram as que receberam maior fluxo de migrantes com um milhão 48 mil 440 e 311 mil respectivamente.

Por outro lado, Guateng possui o maior número de migrantes estrangeiros, seguida do Cabo Ocidental.