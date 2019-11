Mundo

Populações moçambicanas receiam aumento da violência

Um novo ataque de um grupo armado contra um camião de carga provocou, sexta feira, à noite, quatro feridos, junto à principal estrada que liga o Sul e Norte de Moçambique, disseram hoje, à Lusa, testemunhas e autoridades.

Fotografia: DR

O líder da autoproclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, oposição), Mariano Nhongo, negou qualquer responsabilidade no ataque.

O motorista e o ajudante do camião, que transportava ração para aves, foram alvejados quando a viatura foi emboscada na Ponte Nova, a 400 metros da aldeia de Chibuto, cerca de 40 quilómetros a sul de Inchope, na província de Manica, centro de Moçambique. “Os disparos foram frontais, pois as balas perfuraram o pára-brisas e atingiram os ocupantes”, disse à Lusa, Dinis Filipe, um morador da aldeia que presenciou o ataque, adiantando que prestou socorro às vítimas, que se refugiaram na aldeia.

Um outro morador contou que foram ouvidos quatro tiros e mais tarde soube que foram contra um camião de carga, que ficou imobilizado no local.

“Depois do ataque, o motorista e o ajudante, acompanhados por mais duas pessoas chegaram aqui a sangrar no braço e na cara”, disse à Lusa José Combino, também residente da aldeia, acrescentando que as vítimas tinham abandonado a viatura no local do ataque.

Contactado pela Lusa, Mariano Nhongo, líder da auto-proclamada Junta Militar da Renamo, negou a autoria do ataque, assegurando que o mesmo ocorreu numa zona distante de onde se encontra.

“O ataque teve lugar longe de onde eu estou”, limitou-se a dizer Mariano Nhongo, que contesta a liderança do principal partido de oposição e tem sido acusado pelas autoridades de ser o mandante dos ataques.

Este é o primeiro ataque, depois de o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter anunciado, há duas semanas, na Gorongosa, centro do país, que ordenou às Forças de Defesa e Segurança para “perseguirem e capturarem os atacantes sem rosto” que têm protagonizado acções contra alvos civis e militares desde Agosto.