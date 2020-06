Mundo

Porque é que Portugal faz tantos testes à Covid-19

Vanessa de Sousa

Portugal não é um país rico, não tem, como a Alemanha, uma indústria farmacêutica tecnologicamente avançada, não tem a experiência anterior no combate a epidemias como tem a Coreia do Sul com a MERS, não tem o dinheiro que tem a Dinamarca ou a Suíça, e não tem um ensino de elite como tem o Reino Unido – então como é que Portugal lutou contra o coronavírus? É a questão do The Telegraph.

À medida que o novo coronavírus atravessava a Itália e a vizinha Espanha, havia uma preocupação genuína: o país ibérico com o menor número de camas em cuidados intensivos por habitante, na Europa, seria o próximo. E como um dos países mais pobres da Zona Euro tem uma taxa de testes Covid-19 que é o dobro de quase todas as outras nações do mundo? É a outra das questões.

A resposta é complexa, escreve o jornal britânico, mas adianta que alguns dos mais reputados especialistas de Saúde Pública e medicina de Portugal dizem que a conjugação de esforços do sector privado, universitário e do Governo conta grande parte da história.

Para além das raízes co-muns, entre elas a linguís-tica, entre Portugal e a Espanha, Portugal é um dos países com maior percentagem de pessoas acima dos 65 anos, onde só é superado pelo Japão e pela Itália, isto de acordo com dados do Banco Mundial. Em Portugal, é muito mais provável os avós acompanharem durante muito mais tempo a vida dos filhos e dos netos do que no Reino Unido, por exemplo.

Inês Fronteira, professora de Saúde Pública no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IMHT) da Universidade Nova de Lisboa e assessora de um ex-ministro da Saúde, partilhou com o jornal que as notícias sobre o que acontecia em Espanha e na Itália levaram a que os portugueses se sentissem motivados a respeitar as restrições e o isolamento social logo desde o início.

“Acredito que havia algum tipo de, não digo medo, mas algum tipo de pensamento de que deveríamos ter cuidado, pois talvez não obtivéssemos a resposta que precisávamos se não ficássemos em casa", disse a professora de Saúde Pública, e acrescentou que este pensamento se consolidava noutra ideia, “se não respeitássemos as medidas de isolamento, po-díamos acabar no hospital e talvez não tivessem grandes recursos, uma vez que até países mais ricos do que nós mostravam que não estavam capazes de responder".

De acordo com dados de 2012, Portugal, um país de 10 milhões de habitantes possuía 4,2 camas de terapia intensiva por cada 100.000, à grande distância da média europeia.

A chegada da pandemia

A SARS-CoV-2 chegou a Portugal em 2 de Março, quase um mês depois de atingir a Itália e a Espanha. O Governo fechou as escolas em 16 de Março, com 331 casos confirmados, e declarou o Estado de Emergência (EE) no dia 19 com 785 casos - cinco dias depois da Espanha, que quan-do o fez estava já com 6.000 casos.

Em Portugal, os partidos da oposição decidiram, desde cedo, apoiar os esforços do Governo, o sector privado veio apoiar o sector público - entre os dias 1 a 17 de Maio, cerca de metade dos cerca de 14.000 testes realizados diariamente passaram por laboratórios privados.

De acordo com o Our World in Data– cujo índice de teste foi citado pela OCDE - Portu-gal está entre os 10 países do mundo com mais testes per capita desde meados de Abril. A Dinamarca (com um PIB per capita 2,7 vezes maior) e a Lituânia (com um PIB per capita semelhante) são os únicos países com mais de 2 milhões de pessoas com uma taxa de teste mais elevada.

Como a maioria dos países, o esforço inicial de Portugal foi bastante lento, até porque houve inúmeras dificuldades para garantir os kits de testes num mercado que, entretanto, se revelou feroz. No início de Março, Portugal testava menos que o Reino Unido e que a maior parte dos países europeus.

Maria Manuel Mota, directora do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, à conversa com os médicos de um hospital português que é também um centro universitário, o Hospital de Santa Maria, percebeu que os médicos estavam preocupados com a insuficiência de testes, não só para a comunidade médica, que lidava directamente com o vírus, bem como para a população em geral. A investigadora percebeu rapidamente que não tinha de ser assim. Graças à experiência do seu instituto em testes PCR (reverse-transcriptase polymerase chain reaction – RT-PCR) para a malária, poder-se-ia encontrar uma alternativa à dependência do exterior para a obtenção de testes.

Para liderar o projecto, Mota chamou a pesquisadora Vanessa Zuzarte Luís, e, em poucas horas, encontrou-se um potencial protocolo de testes. No dia seguinte, conversavam com uma empresa portuguesa sobre a fabricação dos reagentes necessários e numa semana ficaram aptos para avançar. Faltava só a ga-rantia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (o regulador de saúde do país).

"As autoridades portuguesas foram fantásticas", afirmou a professora de Saúde Pública: "assim que liguei para as pessoas certas, disseram-nos que tudo bem, vamos validar isso juntos”. O processo de certificação decorreu sem problemas e os testes começaram a ser feitos em lares portugueses logo em finais de Março.

A multiplicação de testes

Nas duas a três semanas que se seguiram, laboratórios universitários e institutos privados usaram o protocolo desenvolvido no IMM, ou criando o seu próprio protocolo, reforçando a capacidade de testes em todo o país. Entre 1 e 11 de Abril, Portugal passou a realizar quase 9.000 testes por dia. Não parece muito, mas aí o The Telegraph compara com a Inglaterra que, com 5,5 vezes mais população e 10 vezes mais PIB, tinha realizado apenas 10.650 testes até 31 de Março e estava em cerca de 25.000 em meados de Abril.

Mas nem tudo é cor-de-rosa, adverte o jornal.Quando a notícia é publicada, o número de mortes em Portugal é de 1.289 pessoas, ainda assim, menos do que em muitos países europeus, mas muito mais do que a Áustria, Dinamarca, República Checa ou Grécia.

Portugal mantém cerca de 85% dos pacientes fora dos hospitais, a menos que seja absolutamente necessário, evitando um maior contágio entre a comunidade médica.De acordo com dados divulgados pela Ordem dos Médicos do país, em 18 de Maio, 47,17% dos 2.353 médicos portugueses que tiveram contacto com casos suspeitos ou doentes com sintomas de Covid-19 não foram testados.

Por estes dias, o país reabre por etapas, os testes sorológicos (anticorpos) começam a fazer parte da equação e são aguardados por muitos antes de regressarem ao trabalho. Médicos, especialistas e as autoridades enfatizam que o esforço para controlar a pandemia não terminou. Filipe Froes, um dos pneumologistas mais conceituados e respeitados do país, afirmou que o esforço anti-Covid depende não apenas da rápida resposta do Governo, mas de toda a comunidade, desde os cidadãos que continuam em casa aos que estão a produzir equipamentos de protecção individual para médicos, passando pelos produtores de vinho que co-meçaram a fabricar álcool gel ou as fábricas passaram a fazer máscaras viseiras.

“Afinal, isto não é um milagre, é trabalho e organização”, afirmou Froes, que acrescentou, “seguimos uma estratégia, porque se não sabemos para onde ir, nenhum vento nos será favorável, nós aproveitamos as duas semanas que tínhamos de avanço para nos prepararmos”.