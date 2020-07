Mundo

Portugal doa equipamentos às Forças Armadas da RCA

O Estado português doou, segunda-feira, 130 conjuntos de farda, capacete, colete à prova e bala e outro material individual às Forças Armadas (FA) da República Centro-Africana (RCA), anunciou, ontem, o Ministério da Defesa Nacional (MDN).

Fotografia: DR

A cedência de Portugal às FA da RCA visa dotá-las de “equipamentos e materiais que assegurem a operacionalidade, permitindo, desse modo, o desenvolvimento de acções de promoção da soberania do Estado em todo o território, com especial expressão na protecção dos cidadãos”, lê-se em comunicado do MDN.



Ainda segundo o texto, a acção foi “previamente autorizada pelo Comité de Sanções das Nações Unidas e respeita as normas internacionais e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, actualmente em vigor”.



A cerimónia virtual decorreu por videoconferência, com o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, em Lisboa, enquanto em Bangui estiveram a ministra da Defesa da RCA, Marie-Noëlle Koyara, e o adjunto do chefe do Estado-Maior das FA da RCA, General Victor Yacoub.