Portugal em crise energética

FAA engajada na preparação combativa

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas (FAA), Egídio de Sousa e Santos, defendeu, ontem, no Luena (Moxico), maiores esforços no aperfeiçoamento constante do trabalho dos órgãos de Comando e do Estado-Maior da Região Militar na elaboração de documentos operativos e preparação de cálculos na realização de combate defensivo.