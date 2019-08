Portugal em crise energética devido à greve dos motoristas

1º de Agosto regressa à África com cautelas

A caminhada do 1º de Agosto rumo à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol inicia hoje, às 14h15, diante do Kikosi Maalum Cha Kuzuia Magendo FC (KMKM), no City-Amaan Stadium, na cidade de Unguja do arquipélago tanzaniano de Zanzibar, com o representante angolano atento a eventuais surpresas.