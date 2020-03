Mundo

Portugal pronto para apoiar a modernização da Justiça

A antiga procuradora-geral da República de Portugal, Joana Marques Vidal, manifestou, ontem, a disponibilidade das autoridades portuguesas para prestarem "apoio técnico" à modernização da Justiça são-tomense.

“Existe um protocolo entre a Procuradoria-Geral da República [PGR] portuguesa e a Procuradoria-Geral de São Tomé e Príncipe, que es-teve na base na cooperação das acções que têm existido aqui em São Tomé, para reorganização do próprio Ministério Público”, disse Joana Marques Vidal, uma das oradoras da conferência internacional "A Justiça Criminal e os Sistemas Penal e Financeiro de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais", que decorre até hoje na capital são-tomense.

A antiga responsável da PGR portuguesa espera que “se continue a ter possibilidade de desenvolver essa cooperação”, estando Portugal disponível “para o apoio obviamente técnico àquilo que está a ser planeado quanto à modernização da Justiça são-tomense”.

"Para Portugal, é de uma enorme importância esta cooperação que existe com São Tomé e Príncipe", declarou.

Questionada sobre a situação da Justiça em Portugal, a ex-procuradora escusou-se a comentar, alegando estar fora do país e por preferir manter alguma reserva devido às suas antigas funções na PGR.

A conferência, que começou ontem em São Tomé, foi promovida no âmbito do PACED - Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Timor-Leste com vista à afirmação e consolidação do Estado de Direito, a prevenção e a luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada, em particular, o tráfico de droga.

O encontro de dois dias, que reúne especialistas nacionais e internacionais, tem o objectivo de debater os novos desafios na prevenção e combate a formas de criminalidade complexas, como a criminalidade organizada e a de cariz económico-financeiro, bem como a organização da justiça criminal e a integridade judicial.

A sessão de abertura foi presidida pela ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos da República de São Tomé e Príncipe, Ivete Lima Correia.

Em São Tomé, o PACED realizou também, em parceria com o Ministério da Justiça, um seminário formativo de três dias, que ocorreu entre segunda-feira e ontem, “centrado no reforço da integridade do sistema judicial e do sistema de investigação criminal, reunindo magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, polícias de investigação criminal, funcionários judiciais e elementos do Banco Central de São Tomé e Príncipe”, segundo uma nota do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.