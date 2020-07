Mundo

Portugal regista mais 158 pessoas recuperadas

Nas últimas 24 horas, mais 158 pessoas recuperaram do novo coronavírus em Portugal.

Fotografia: DR

Portugal identificou também, nas últimas 24 horas, mais duas vítimas mortais e 306 infectados com a Covid-19, revelou ontem a Direcção-Geral da Saúde (DGS). Com esta actualização, no total, o país passa a contar com 1.662 óbitos e 46.818 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Ainda em comparação com domingo, o número de casos diários aumentou 0,66% e o de óbitos 0,12%.

De ontem para hoje, foram dadas como recuperadas mais 158 pessoas, elevando o número total de doentes curados, desde o início do surto, para 31.065.

Neste momento, 467 doentes com o vírus encontram-se hospitalizados (mais cinco no espaço de um dia), sendo que 63 (menos um paciente do que ontem) estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Quanto às regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona mais afectada do país pela pandemia, contabilizando, até ontem, 22.865 casos confirmados e 541 mortos. Segue-se o Norte, com 18.142 infectados e 823 vítimas mortais. A região Centro regista 4.276 contágios e 250 óbitos. Já o Alentejo cifra os 576 casos e 18 mortos e o Algarve conta com 708 infectados e 15 vítimas mortais.

Nas regiões autónomas, o arquipélago da Madeira contabiliza 99 casos confirmados, permanecendo sem registo de vítimas mortais, e os Açores mantém os 152 infectados e os 15 óbitos. Ainda segundo o boletim epidemiológico de ontem, há 1.291 pessoas a aguardar resultados laboratoriais.