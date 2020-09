Mundo

Portugal: Santuário de Fátima prevê despedir 50 trabalhadores

A queda abrupta nas receitas causadas pela pandemia de Covid-19 está na origem de um plano de reestruturação em curso no Santuário de Fátima. O Santuário de Fátima tem em curso um plano de reestruturação que prevê o despedimento de até 50 trabalhadores devido à queda abrupta nas receitas causadas pela epidemia da Covid-19, disse a porta-voz do espaço.

Santuário de Fátima iniciou um plano de reestruturação

Em declarações à Lusa, Carmo Rodeia adiantou que o Santuário de Fátima iniciou um plano de reestruturação interna que visa a redução de postos fixos devido à queda abrupta do número de peregrinos, sobretudo estrangeiros, em virtude da Covid-19.



“Informou-se os trabalhadores e deu-se a possibilidade de reflectirem sobre a situação contratual de forma voluntária. Por isso, é prematuro estarmos a falar em números concretos para a redução de postos, mas no final do processo estamos em crer que não chegará à meia centena”, disse, adiantando que o santuário tem actualmente 308 colaboradores.

Carmo Candeia explicou que a pandemia causou inúmeros constrangimentos na vida das pessoas e uma crise económica em todos os sectores, e o turismo não foi excepção, especialmente o turismo religioso, com um impacto muito significativo no fluxo de trabalho e na gestão económico-financeira do santuário.



“Desde o início da pandemia que verificámos no santuário uma diminuição muito expressiva do número de peregrinos, sobretudo estrangeiros. Entre os dias 13 de Março e 30 de Maio, o santuário não teve peregrinos e desde que desconfinámos, retomando as celebrações com a presença de peregrinos, a verdade é que tivemos quebras em Junho, Julho e Agosto nos grupos organizados, sobretudo grupos estrangeiros, superiores a 95%”, disse a porta-voz.

Carmo Rodeia explicou que o plano começou logo no início da pandemia quando se percebeu que iria impor restrições ao acolhimento de peregrinos e com a redução da actividade, nomeadamente ao nível formativo, catequético e cultural, com a suspensão ou cancelamento de actividades diversas, como, por exemplo, o simpósio que costuma ocorrer em Junho, encontros formativos e retiros.