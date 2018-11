Portugal e Cabo Verde juntos contra o populismo

Lesão afasta Mira do jogo com o Orapa United FC

Mira, lateral direito do Petro de Luanda, falha o jogo com o Orapa United FC, do Botswana, devido a uma lesão no joelho e tornozelo direitos, contraída há duas semanas no desafio diante do Sporting de Cabinda, no dia 11 deste mês, no Estádio Municipal do Tafe, para a antecipação à quarta jornada do Girabola.