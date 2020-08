Mundo

Portuguesa está a desenvolver vacina inovadora para a Covid-19

Quando iniciou o doutoramento, em Setembro, no ano passado, Dalinda Eusébio não podia imaginar que poucos meses depois estaria a trabalhar numa vacina inovadora para a Covid-19. Mas a vida é assim mesmo, dá muitas voltas.

E agora é exactamente isso que a jovem investigadora do Grupo de Biofármacos e Biomateriais do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (CICS-UBI) tem entre mãos.

O objectivo é desenvolver uma nova vacina contra a SARS-CoV-2, que pretende ser não apenas preventiva, mas também terapêutica. Ou seja, a ideia é que, mesmo numa pessoa já infectada, a futura vacina também desencadeie uma resposta imunitária capaz de combater a doença.

O projecto de Dalinda Eusébio, depois de ter feito na UBI um mestrado em Ciências Biomédicas, numa terapia génica para o cancro do colo do útero, era manter-se por aí, na mesma patologia, mas focando-se no desenvolvimento de uma vacina.

Tinha ganhado uma bolsa UBI-Santander Totta de incentivo ao doutoramento, que há de terminar em Dezembro, e estava lançada no trabalho, quando a pandemia virou tudo ao avesso - e acabou por abrir-lhe o novo caminho.

“Em Abril, a FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia abriu um concurso para bolsas de doutoramento em Covid-19, e eu resolvi concorrer”, conta a jovem investigadora, de 25 anos. “Até esse momento, não tinha pensado trabalhar nesta área, mas pensámos que seria uma boa aposta, que faz todo o sentido, porque foi uma questão de adaptar à Covid-19 o trabalho que já estava a fazer para o cancro do colo do útero”.

A ideia da nanovacina é engenhosa. Na prática, trata-se de produzir um vector de DNA, ou seja, uma pequena sequência genética que codifica duas proteínas específicas do novo coronavírus, que será depois entregue, ou administrado, nas fossas nasais, através de um composto, que está igualmente a ser desenvolvido no âmbito do projecto.

As sequências genéticas da SARS-CoV-2 que vão integrar a futura vacina não foram escolhidas ao acaso. Pelo contrário, são muito precisas e codificam duas proteínas específicas do vírus, que desempenham um papel-chave no processo de infecção.

Uma delas é a proteína S, a do famoso espigão que o coronavírus usa para entrar nas células humanas. A outra é a proteína N, que está envolvida na própria organização estrutural do vírus.

Neste momento, Dalinda Eusébio já está a trabalhar nas sequências genéticas para o vector, e também no próprio sistema de entrega que será a base da aplicação da futura vacina.

“Vou testar três compostos diferentes para verificar qual é o melhor para fazer essa entrega”, explica a investigadora.

Desafios morosos

Este é um trabalho exigente, cheio de desafios e, portanto, moroso, mas Dalinda Eusébio já tem caminho andado e também não está só nesta caminhada.

Além do apoio dos seus orientadores, as investigadoras Ângela Sousa e Diana Costa, do CICS-UBI, e o professor Zhengrong Cui, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, conta também com a colaboração das professoras e investigadoras Helena Florindo, da Universidade de Lisboa, e Swati Biswas, do Birla Institute of Technology & Science-Pilani, na Índia.

“Não estou a começar de raiz. Os sistemas de entrega já estão a ser caracterizados e em relação ao vector já temos os processos realizados e alguns deles optimizados”, adianta.

“Nos próximos dois anos, vamos desenvolver o sistema e testá-lo em laboratório, em modelos celulares, para seleccionarmos depois o mais eficaz e promissor, que será testado em seguida num modelo animal, em ratinhos.”

Nessa altura, o nanossistema de vacina que tiver obtido melhores resultados em laboratório será então convertido em pó seco para ser nebulizado directamente na cavidade nasal de ratinhos.

O objectivo é verificar se ele induz nos animais a resposta imunitária pretendida na presença das proteínas da SARS-CoV-2.

A escolha da administração do produto final por via nasal também não é aleatória. Como as fossas nasais são uma das portas de entrada do vírus no organismo, a esperança é que a sua administração desta forma possa contribuir para desencadear uma resposta imunitária mais eficaz.

Essa não é, no entanto, a única vantagem. Se chegar a bom porto, uma nanovacina em forma de pó seco terá também a grande mais-valia de dispensar a refrigeração durante o armazenamento e a distribuição, evitando assim um custo capaz de encarecer até cerca de 80% a vacinação. Além disso, uma vacina assim é menos invasiva, uma vez que dispensa agulhas e picadas.

“Se tudo correr mesmo muito bem, dentro de três anos poderemos estar a iniciar ensaios clínicos em humanos e dentro de quatro poderemos ter um eventual protótipo de uma vacina”, estima Dalinda Eusébio.

Pode parecer muito em face de uma pandemia que apanhou o mundo desprevenido e parece não ter ainda solução à vista. Mas em ciência é assim mesmo: leva tempo, sublinha a investigadora. “Há uma certa urgência, mas não se pode saltar etapas de segurança”, concluiu.

Jovens são mais de 30% dos novos infectados

Desde a declaração da pandemia que o número de novos infectados com menos de 30 anos está a crescer em percentagem do total em Portugal. Porém, na segunda semana de Junho, deu um salto: foram reportadas 658 novas infecções nessa faixa etária, um acréscimo de 43,6% face à semana anterior (458).

A partir daí, a percentagem de menores de 30 anos no reporte de infectados em cada semana esteve sempre acima de 30% - sendo neste momento de 18 702, no total acumulado de infectados (53 223), ou seja, mais de um terço.

O “salto” ocorreu mais de um mês após o final do Estado de Emergência (ou seja, do início do desconfinamento) e antes do final do terceiro período escolar, não havendo “explicação oficial” para este facto - até porque a evolução não está patente nos dados oficiais, foi encontrada pelo Diário de Notícias, comparando os dados semanais de novos infectados.

Mas esta aparente tendência de “juvenilização” da infecção reportada foi já, e de acordo com o diário espanhol El País, identificada na comunidade de Madrid, na qual a média de idades de todos os casos diagnosticados passou de 42 anos, entre 11 de Maio e 9 de Agosto, para 35 nas últimas duas semanas, com 74% dos casos detectados a corresponder a pessoas entre os 15 e os 59 anos - o que contrasta com o facto de que até 1 de Maio, quando se viveu o pior da pandemia em Espanha, 70% dos que testaram positivo tinham mais de 60 anos.

Mais contactos

De acordo com o jornal espanhol, estes dados indiciam que a possibilidade de sobrevivência dos infectados está a aumentar - quanto mais novos são, menos é provável que a doença os afecte muito -, mas também que será mais fácil a infecção espalhar-se, já que a maioria dos contagiados tem uma vida social mais intensa, especialmente nesta altura de férias.

Isso parece revelar os dados existentes, segundo afirmou na última terça-feira Enrique Ruiz-Escudero, responsável pela área de Saúde da Comunidade de Madrid, onde vivem sete milhões de pessoas:

“Desde há um mês e meio que o número de contactos por cada contágio aumentou, enquanto diminuiu a idade dos infectados. Passou-se de entre três e cinco contactos por infectado para cerca de 20.”

Ou seja, quatro vezes mais. Uma multiplicação que pode estar a contribuir para o aumento do número de infectados verificado na quinta-feira em Espanha - mais 2935, com Madrid na dianteira, com quase 30% (842).

Destes, cerca de 50% serão assintomáticos e 85% menores de 65, de acordo com as autoridades de saúde espanholas, enquanto a média de idades dos mortos está acima dos 83 anos, sobretudo relacionadas com surtos em lares de idosos.