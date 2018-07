Mundo

Povo rohingya pede a Guterres mais protecção

Centenas de rohingya pediram ontem o apoio da comunidade internacional durante a visita do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, aos campos de refugiados no sudeste do Bangladesh, que abrigam 915 mil membros desta minoria muçulmana.

Fotografia: DR

As chuvas e a lama, consequências do período das Monções na região, não impediram centenas de rohingya de saírem das suas tendas para pedirem ajuda ao Secretário-Geral da ONU, que está no país em visita oficial de dois dias.

“Queremos voltar à Birmânia como cidadãos dignos, com segurança e com todos os nossos direitos”, disse à agência de notícias EFE Amir Ahmed, um dos manifestantes no acampamento superlotado de Kutupalong.