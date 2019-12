Mundo

PP e Cidadãos recusam facilitar a investidura de Pedro Sánchez

O secretário-geral do PSOE (socialista), Pedro Sánchez, voltou hoje a receber a recusa do PP (direita) e do Cidadãos (direita liberal) ao seu pedido para que facilitem a investidura de um Governo de coligação com o Unidas Podemos (extrema-esquerda).

Depois do encontro que teve com Sánchez, o líder do PP (Partido Popular), Pablo Casado assegurou que “não pode abster-se perante um Governo socialista com os comunistas do Podemos (extrema-esquerda), o que seria letal para a Espanha e um suicídio para” o seu partido.

Por seu lado, a líder provisória do Cidadãos, Inés Arrimadas, voltou a insistir no que é conhecido como a “via dos 221” deputados (PSOE, PP e Cidadãos), um pacto entre os partidos constitucionalistas espanhóis, que afaste os socialistas do acordo que estão a tentar negociar com o Unidas Podemos e os independentistas da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha).

A líder parlamentar do PSOE, Adriana Lastra, destacou no final dos encontros que o candidato à investidura e líder do PSOE tinha pedido a Pablo Casado que o seu partido se abstivesse e, num outro encontro, a Inés Arrimadas um voto a favor desse Executivo, se estes não quisessem que o futuro Governo dependesse da ERC.

O Rei de Espanha, Felipe VI, convidou oficialmente na semana passada Pedro Sánchez para tentar formar um novo Governo, uma decisão esperada, visto que o líder socialista é o único candidato possível para suceder a si próprio.

Pedro Sánchez aceitou a tarefa de tentar formar um novo Executivo apesar de ainda não ter assegurado os apoios parlamentares necessários.

O PSOE já tem desde meados de Novembro com o Unidas Podemos, a quarta maior força política, um pré-acordo de Governo, que aguarda agora o resultado das negociações que estão a ter para que a ERC se abstenha na votação de investidura e permita assim a formação do novo Executivo.

As negociações entre o PSOE e a ERC arrastam-se há várias semanas, sendo muito pouco provável que o novo Executivo tome posse antes do fim do ano, como os socialistas gostariam.

A ERC afirma que não tem pressas e faz depender a sua abstenção a uma série de exigências, entre elas a criação de uma “mesa de conversações” entre os Governos de Espanha e o da região autónoma, onde se possa falar também da questão da autodeterminação da Catalunha.

O PSOE assegura que não permitirá qualquer compromisso que ponha em causa a Constituição ou a unidade do país.

O líder do terceiro maior partido espanhol e segundo maior da oposição, Santiago Abascal do Vox (extrema-direita), recusou reunir-se com Sánchez, porque os socialistas estão a negociar com “os inimigos de Espanha”, numa alusão à ERC e ao EH Bildu (separatistas bascos).

Na consulta eleitoral de 10 de Novembro último, para o Congresso dos Deputados, o PSOE teve 28,0 por cento dos votos (120 deputados), seguidos pelo PP com 20,8% (88), o Vox com 15,1% (52), o Unidas Podemos com 12,8% (35), e o Cidadãos com 6,8% (10), ERC com 3,6% (13), com os restantes votos divididos por outros partidos regionais.