PR moçambicano nomeia novo embaixador junto da ONU

Luanda: Kilamba Kiaxi regista 60 casos desde o início da pandemia da Covid-19

Mais de 60 pacientes com casos da Covid-19 estão sob controlo das autoridades sanitárias do município do Ki-lamba Kiaxi, anunciou, ontem, em Luanda, a directora municipal da Saúde, Teresa Jamba. Trata-se de pacientes que se dirigiam a consultas em várias unidades sanitárias ou que fizeram testagem rápida em mercados e noutros locais, cujos resultados foram reactivos e confirmados pelos testes de Biologia Molecular.