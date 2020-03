Mundo

Praga de gafanhotos aumenta risco de insegurança alimentar

A praga de gafanhotos em África continua a agravar-se, sendo já a pior registada no Quénia em 70 anos e na Etiópia e Somália em mais de 25, alertou, ontem, o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Fotografia: DR

A praga alastrou-se, nos últimos meses, a outros países africanos como a Eritreia, Sudão do Sul, Tanzânia e Uganda, agravando os riscos numa zona, onde mais de 13 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar, disse, em conferência de imprensa, a porta-voz do PAM, Elizabeth Byrs.

De acordo com a responsável, a invasão de gafanhotos está a comprometer as principais colheitas anuais de Maio e Junho em alguns países, pedindo, por isso, a ajuda da comunidade internacional para prevenir uma catástrofe humanitária.

“O custo para responder aos problemas de insegurança alimentar que surgirão mais tarde seria 15 vezes maior do que o de prevenir a expansão da praga agora”, sublinhou.

Em países como o Sudão do Sul, também assola-do por uma guerra civil, o PAM lançou programas de prevenção e ajuda a cinco milhões de pessoas afectadas, mas as necessidades financeiras ascendem a mais de 208 milhões de dólares adicionais.

Um enxame de gafanhotos do deserto pode concentrar até 150 milhões destes insectos por quilómetro quadrado e é capaz de consumir colheitas para alimentar 35 mil pessoas.

Os enxames movem-se com grande rapidez, podendo percorrer 150 quilómetros por dia, o que dificulta as medidas de controlo, segundo o PAM.