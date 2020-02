Praga de gafanhotos é combatida

Jovem perde a vida depois de atirar-se do 9º andar

Um jovem, de 18 anos, morreu na madrugada de sexta-feira, depois de na noite do dia anterior, se ter atirado do nono andar do edifício onde residia com os pais, na Centralidade do Mussungue, Distrito Urbano com mesmo nome, na cidade do Dundo, capital da província da Lunda-Norte apurou o Jornal de Angola junto de fontes familiares.