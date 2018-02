Mundo

Praia e Havana reforçam laços

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, defendeu on-tem, na Cidade da Praia, o reforço da coopera-ção com Cuba na área da saúde.

Presidente de Cabo Verde

Fotografia: Patricia de Melo Moreira | AFP



“Cabo Verde continua a ter todo o interesse em manter, reforçar e alargar a cooperação com Cuba, mesmo que tenhamos que reavaliar, repensar e recriar mo-dalidades de cooperação. Há áreas que são importantes ainda hoje e no futuro, como a cooperação na área da saú-de”, disse Jorge Carlos Fonseca.

O Chefe de Estado cabo-verdiano falava numa declaração conjunta com a vice-presidente do Conselho de Estado de Cuba, Mercedes López Acea, que ontem iniciou uma visita de dois dias ao arquipélago.

Jorge Carlos Fonseca adiantou que a cooperação na área da saúde entre os dois países deve ser “reponderada”, ain-da este ano, por ocasião de uma visita do ministro da Saúde e Seguran-ça Social cabo-verdia-

no, Arlindo do Rosário, a Cuba.

A cooperação entre Cabo Verde e Cuba na área da saúde remonta a 1976, tendo, desde en-

tão, passado pelo arquipélago centenas de mé-dicos cubanos de pra-

ticamente todas as especialidades.

Jorge Carlos Fonseca, que em Dezembro de 2015 fez uma visita de Estado a Cuba, sublinhou o “longo percurso de solidariedade” entre os dois países, que re-monta aos dias da luta da Independência de Cabo Verde, consideran-do a “cooperação cubana muito relevante para a construção do Estado de Cabo Verde”.

“Esta visita vai contribuir para o reforço das relações de amizade e cooperação entre os dois países, que continuarão a ser amigos e parceiros solidários”, reforçou.

Por seu lado, a vice-presidente do Conselho de Estado de Cuba, Mercedes López Acea, lembrou que as relações en-tre os dois países foram forjadas pelo compromisso com a luta pela Independência e pela amizade entre os líde-res históricos dos dois países: Amílcar Cabral e Fidel Castro.

“Esse legado de luta pela defesa dos sonhos de independência e de desenvolvimento tem reflexo nas relações bilaterais entre os dois países. As relações bilaterais atravessam um momento favorável e estão de muito boa saúde”, considerou.

Mercedes López Acea agradeceu o “apoio cons-

tante” de Cabo Verde a Cuba na defe-sa do fim do bloqueio dos Estados Unidos da América ao país e reafirmou o “compromisso de desenvolver e fazer avançar” as relações históricas entre os dois países.

“Esta visita tem precisamente essa missão”, disse Mercedes Acea.

Mercedes López Acea manifestou a abertura de Cuba para rever a co-operação em matéria de saúde, nomeadamente na área de produção de medicamentos, e apontou a cultura, o turismo e a agricultura como ou-tros campos para o refor-ço da parceria.

Durante a visita a Cabo Verde, Mercedes López Acea vai manter encontros com o primeiro-ministro, Ulisses Cor-

reia e Silva, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e com membros da comunidade cubana na Cidade da Praia.