Práticas contrárias à livre circulação

O presidente do Parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Moustapha Cissé, denunciou práticas contrárias aos acordos da CEDEAO sobre a livre circulação de pessoas e bens nas fronteiras do espaço regional.

Circulação de pessoas e bens está a ser feita com dificuldades

Fotografia: Michele Cattani | AFP

“É tempo de aqueles que estão encarregados da nossa segurança respeitarem as disposições regulamentares do protocolo e os actos adicionais sobre a livre circulação das pessoas e bens”, defendeu na sexta-feira numa conferência de imprensa no termo duma missão de trabalho no Níger. Durante a sua estada no Níger, Moustapha Cissé efetuou visitas os postos de controlo da Polícia e das Alfândegas das fronteiras entre o Níger, o Burkina Faso e o Benin.

A delegação do Parlamento da CEDEAO, liderada por Moustapha Cissé Lo, actual vice-presidente da Assembleia Nacional do Senegal, efectuou terça-feira uma missão de campo nos postos de controlo fronteiriços do Burkina Faso e do Níger.

Esta missão composta por deputados do Níger, do Burkina Faso, do Togo, do Senegal e da Nigéria visou, por um lado, avaliar no terreno a aplicação do protocolo da CEDEAO sobre livre circulação de pessoas e bens no espaço comunitário e, por outro, informar e sensibilizar as forças de segurança a algumas práticas pouco ortodoxas pelas quais são responsáveis.

A CEDEAO foi criada em 1975 com o objectivo de promover a integração socioeconómica e cultural dos Estados-membros.