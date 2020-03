Mundo

Prédio desaba na China com pessoas em quarentena

Dezenas de pessoas estão sob os escombros de um hotel que desabou este sábado, na cidade de Quanzhou, província de Fujian, na China, informaram as autoridades locais.

Fotografia: DR

A unidade albergava pessoas de quarentena por causa do Covid-19. De acordo com um comunicado do Governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19:30 locais (12:30 em Angola) e cerca de 23 pessoas foram retiradas até às 21:00 (14:00 em Angola).

A unidade hoteleira, que tem 80 quartos, estava a ser utilizada para albergar pessoas que estavam em quarentena, por terem estado em contacto com pacientes infectados com o Covid-19, de acordo com os jornais The Beijing News e Le Quotidien du Peuple.

A agência de notícias oficial do Governo chinês, Xinhua, confirmou que ainda decorrem os trabalhos de resgate.