Prémio Nobel para Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna

As duas investigadoras desenvolveram um método de edição do genoma, que “revolucionou as ciências da vida”. Restam três galardões, para um dos quais concorre Donald Trump. O artigo é do jornal Diário de Notícias.

Prémio Nobel da Química 2020 foi atribuído em conjunto a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna pelo “desenvolvimento de um método de edição do genoma”. O anúncio foi feito, ontem, por Göran K. Hansson, que explicou que este prémio é sobre “reescrever o código da vida”.

Emmanuelle Charpentier nasceu em 1968, em França, e desenvolve o seu trabalho na área da Microbiologia, Genética e Bioquímica, no Instituto Marx Planck, em Berlim, na Alemanha.



Jennifer A. Doudna nasceu em 1964 nos Estados Unidos da América, é cientista na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e tem feito o seu percurso na área da Bioquímica e Biologia Molecular.

“As laureadas desenvolveram um sistema chamado “tesouras genéticas”, que consegue cortar uma parte do ADN, o que revolucionou a ciência da vida. Podemos editar genoma como desejado, o que antes era impossível”, afirmou a responsável pelo Nobel da Química na Academia Sueca.

O método criado pelas duas laureadas, designado CRISPR/Cas9, “é uma das tecnologias genéticas de trabalho mais eficazes”, justifica a Real Academia Sueca, sublinhando que, graças a ela, “os cientistas podem alterar o DNA (a informação genética) de animais, plantas e microrganismos com uma precisão extrema”.



Esta tecnologia, garante ainda o Comité Nobel, “teve um impacto revolucionário nas ciências da viva, contribui para o desenvolvimento de novas terapias em cancro e pode tornar realidade o sonho de curar doenças hereditárias.”

Antes das duas premiadas deste ano, apenas sete dos 112 Nobéis da Química, atribuídos desde 1909, foram entregues a mulheres.

Questionada sobre o facto de o prémio contemplar desta vez exclusivamente mulheres, Emmanuelle Charpentier, que participou ao telefone na conferência de imprensa do anúncio do Nobel, disse esperar que isso “possa ser uma mensagem positiva para as jovens estudantes de Ciência e as jovens cientistas, de que as mulheres podem ter impacto com o seu trabalho”. E não apenas elas, acrescentou. “Espero que a mensagem chegue a todos os jovens, que hoje tendem a considerar a Ciência como algo aborrecido”.

Tecnologia para o futuro



A descoberta premiada este ano é um verdadeiro produto do novo milénio. Foi quando investigava uma bactéria patogénica comum que Emmanuele Charpentier descobriu uma molécula nova. Tratava-se de um componente do sistema imunitário da própria bactéria que tem por função cortar aos pedaços o material genético dos vírus, a fim de os neutralizar.

Em 2011, Emmanuele Charpentier publicou a descoberta e, nesse mesmo ano, começou a trabalhar com a co-laureada deste ano, Jennifer Doudna.



A ideia era tentar recriar aquelas tesouras genéticas, simplificando os seus componentes moleculares, o que tornaria mais fácil a sua utilização, e em breve chegavam a bom porto.

Em 2012, Charpentier e Doudna publicaram a descoberta do seu novo método de edição CRISPR/Cas9, cuja utilização se generalizou a partir daí, rapidamente, e agora lhes valeu o prémio mais cobiçado do mundo.

A Academia Real das Ciências Sueca não tem dúvidas. “Esta nova ferramenta contribuiu para muitas descobertas importantes na investigação básica”.



Investigadores em Biologia Vegetal, por exemplo, “puderam desenvolver variedades agrícolas capazes de resistir a pragas e seca”. Na Medicina, “há já ensaios clínicos a decorrer em novas terapias de cancro”, e as doenças hereditárias ganharam novos caminhos para a cura.

“Estas tesouras genéticas trouxeram as ciências da vida para uma nova era, de muitas formas, e grandes benefícios para a humanidade”, resume o Comité Nobel.



Faltam a literatura, a paz e a economia





Esta semana, foram já conhecidos os vencedores do Nobel da Medicina (Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice) e da Física (Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghenz).

Falta ainda divulgar os premiados da Literatura (hoje, às 12:00), da Paz (amanhã, às 10:00) e da Economia (segunda-feira, às 10:45).

Candidatos

Quanto ao da Paz, a Organização Mundial da Saúde, Jacinda Ardern ou Greta Thunberg são os favoritos. Uma vitória de Donald Trump antes das presidenciais seria mais uma “surpresa de Outubro”, após o teste positivo à Covid-19.

“Acho que vou receber um prémio Nobel por muitas coisas. Se o dessem de forma justa, que não fazem. Eles deram um ao (Barack) Obama, imediatamente depois de ter chegado à Presidência e ele não fazia ideia por que é que o tinha ganho. Sabem, foi a única coisa com a qual concordei com ele”.

As declarações são de Donald Trump foram proferidas numa conferência de imprensa em Setembro de 2019, mais de um ano depois de o Presidente norte-americano ter sido nomeado pela primeira vez para o Nobel da Paz, por causa dos esforços de normalização das relações com a Coreia do Norte e da sua cimeira histórica com o líder Kim Jong-un.

Desde então, a sua Administração negociou um acordo de paz com os talibãs no Afeganistão, permitindo retirar os militares norte-americanos do país (como está a fazer com o Iraque) e a Casa Branca foi palco da assinatura dos históricos Acordos de Abraão, que permitem a normalização das relações entre Israel e dois países árabes, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Além disso, os EUA ajudaram também Sérvia e Kosovo a assinar um acordo económico, apesar de Belgrado ficar aquém do reconhecimento oficial da República que declarou a sua Independência em Fevereiro de 2008.

Obama foi galardoado em 2009, “pelos seus esforços extraordinários em reforçar a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”, apesar de ser responsável por expandir o programa de bombardeamentos com drones no Afeganistão e no Iraque. E a vitória não é algo que mencione muitas vezes - o próprio ficou surpreendido e estudou a hipótese de não viajar até Oslo para receber o prémio.

O antigo líder do Comité, Geir Lundestad, expressou o seu arrependimento pela escolha em 2015. “Até os apoiantes de Obama acreditavam que o prémio tinha sido um erro”, escreveu no seu livro de memórias. “Nesse aspecto, o Comité não conseguiu o que esperava”, referiu, indicando que a ideia era reforçar o Presidente norte-americano.

Mas entregar outro Nobel da Paz a mais um Presidente dos EUA - Obama foi o quarto, depois de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson e Jimmy Carter (já depois de deixar a Casa Branca) - não parece provável. Ainda mais porque estamos a um mês das presidenciais de 3 de Novembro.

Seria mais uma “surpresa de Outubro”, depois de o candidato republicano testar positivo para a Covid-19, não sendo ainda claro qual o impacto que isso terá na campanha. No jargão político norte-americano, a “surpresa de Outubro” é um evento inesperado (alguns podem ser planeados) que pode influenciar a forma como os eleitores votam.

Três nomeações

Trump foi nomeado pelo menos três vezes para o Nobel - por dois deputados de extrema-direita, um norueguês e outro sueco, e um grupo de professores de Direito australianos. O primeiro, Christian Tybring-Gjedde, que já tinha nomeado o Presidente norte-americano em 2018, comparou o impacto do acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos (a notícia veio antes de ser conhecido o acordo também com o Bahrein) à queda do Muro de Berlim.

O deputado sueco, Magnus Jacobssson, não nomeou directamente Trump, mas a sua Administração e os Governos do Kosovo e da Sérvia, pelo acordo económico que assinaram. Já os professores australianos alegaram que Trump “está verdadeiramente a produzir a paz no mundo de uma forma como nenhum dos seus predecessores fez e que merece verdadeiramente o Nobel da Paz”.

Os prémios serão entregues a 10 de Dezembro. Por causa do novo coronavírus, a cerimónia será quase inteiramente online, à excepção de uma reduzida plateia que estará no edifício da Câmara de Estocolmo, na Suécia.

“A ideia é que as medalhas e os diplomas sejam entregues aos laureados em segurança nos respectivos países de residência, muito provavelmente com a ajuda das embaixadas e das universidades dos laureados”, explicou a Fundação Nobel.



Arma contra a Covid-19



Em tempos de pandemia e tendo a nova ferramenta desenvolvida pelas duas cientistas uma gama de aplicações tão vasta e inovadora, a possibilidade da sua aplicação no combate à doença não podia deixar de estar também em foco.

Questionada sobre isso, Emmanuelle Charpentier explicou que já existem inclusivamente “kits de diagnóstico para o Sars-CoV-2 com esta tecnologia”. Já no desenvolvimento de vacinas, a cientista não vê uma aplicação directa das tecnologias, mas, garante, “estamos a usá-la na investigação sobre o Sars-CoV-2”.



A utilização deste método de edição genética aplicada ao desenvolvimento de testes de diagnósticos rápidos para o coronavírus começou, aliás, a ser investigada pela equipa de Jennifer Doudna, em Berkeley, mal a pandemia se estabeleceu.

Em Abril, a agora nobelizada cientista norte-americana já antecipava que, aplicada ao material genético do Sars-CoV-2, “esta tecnologia deverá permitir criar um teste que qualquer um poderia fazer em sua casa, de forma muito rápida”.